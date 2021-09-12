مي عمر أمام البحر وميرنا نور الدين أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورة وسط البحر في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وداعا الصيف، حتى العام القادم".

بوسي

ظهرت المطربة بوسي، بإطلالة حمراء خلال تواجدها وسط جنينة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هاجر أحمد

كشفت الفنانة هاجر أحمد، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العودة إلى العمل".

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اجعلها بسيطة ولكنها مهمة".

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي، صورة لها أمام البحر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صيف 2021".

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين، بإطلالة سوداء أنيقة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه دائمًا أفضل باللون الأسود".

نور عمرو دياب

نشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام وعلقت: "هل يعجبك نظام الألوان الأبيض مع البني؟".

شمس الكويتية

نشرت الفنانة شمس الكويتية، صورة لها بالملابس الرياضية خلال تواجدها داخل جنينة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ابقى على حقيقتك، لا تتغير من أجلهم".

صفاء جلال

نشرت الفنانة صفاء جلال، صورة لها من رحلتها للبنان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جيبيل.. لبنان العظيمة".

شريف رمزي

الفنان شريف رمزي، نشر صورة له مع زوجته من المصيف، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "ده حوار من حواراتنا الجادة".