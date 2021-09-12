كريم فهمي يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان كريم فهمي عن منحه الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.

ونشر "فهمي" صورًا له خلال تواجده في الإمارات، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق على الصور قائلا: "جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.