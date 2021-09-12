بصورة من طفولته.. هكذا احتفل أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أشرف عبد الباقي صورة له في مرحلة الطفولة من احتفاله بعيد ميلاده، بالتزامن مع حلول عيد ميلاده يوم 11 سبتمبر الجاري.

وعلّق "عبد الباقي" على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "دي صورة من عيد ميلادي زي النهارده زمان، ياريت ماحدش يتريق على التورتة ولا التيشيرت ولا التبريقة ولا الشعر ولا الإيد اللي في الوسط، المهم محدش يتريق وخلاص".

يذكر أن أخر أعمال أشرف عبد الباقي مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، مع النجوم: ميرهان حسين، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي، وعُرض في صيف 2021 بالساحل الشمالي.