العوضي: ياسمين عبدالعزيز كانت هتروح فيها.. قالت للدكتور أنا بموت ضحك وقالها أنا في إجازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية بعد كتابتها أول تدوينة يوم أمس؛ مؤكدا أنها أصبحت بخير وخلال أيام ستعود لمصر.

وقال العوضي في مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON" من سويسرا، اليوم السبت: "في يوم 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين عبد العزيز المستشفى وكانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية، ومن المفترض أنه بعد إجراء تلك العملية تعود لمنزلها في غضون ثلاثة أو أربعة أيام، لكن شهدت حالتها تدهور بعد العملية بشكل كبير، كان هناك هناك إهمالًا جسيمًا في متابعة حالها مما أدى لمضاعفات".

ورد الفنان على طبيب برر ما تعرضت له ياسمين عبد العزيز؛ قائلا: "مينفعش نغسل الماء بالماء وندافع ونبرر وخلاص، ما حدث هو إهمال جسيم وفشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها دون النظر لحالة ياسمين عبدالعزيز وكانت هتروح فيها، وهقول حاجة حصلت، ياسمين كلمت الدكتور وقالته أنا بموت، ضحك وقال: أنا في إجازة وروحي اتعشي واتمشي، ده اسمه كلام؟ هل ده طبيعي؟".

وكانت ياسمين عبدالعزيز، وجهت رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية أمس الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونشرت فيديو ضم صورا من رحلتها مع العلاج أثناء تواجدها في المستشفى، ولم تظهر فيه بوجهها، مصحوبا بأغنية "هنغني كمان وكمان" للفنانة اللبنانية إليسا.

وعلّقت ياسمين: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة، ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله".

واختتمت: "كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم، أنا بحبكم جدا وحقيقي أنا عاجزة إني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب الجمهور يوم 17 يوليو الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية.

وغادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي، في 10 أغسطس الماضي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية.