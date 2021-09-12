العوضي يكشف عن كواليس مرض ياسمين عبدالعزيز لأول مرة: إهمال جسيم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية بعد تعافيها وكتابة أول تدوينة لها يوم أمس.

وقال العوضي في مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON" من سويسرا، اليوم السبت: "كنت منتظر على مدار الشهرين الماضيين منذ تعرض ياسمين لوعكتها الصحية أن تتحسن حالتها فعليًا حتى أتحدث عن حالتها الصحية وقلت مش هتكلم غير لما تبقى حالتها مستقرة، مكانش ينفع أطمن الناس وأنا مش مطمن لأن الشهرين اللي فاتوا كانوا صعبين جدًا عليها وعلينا وعلى جمهورها وكل محبيها".

تابع: "ياسمين كويسة الحمد لله وتعافت تمامًا، وخلال أيام ستعود لمصر وسط جمهورها وستعود لحياتها الطبيعية".

وعن تفاصيل حالتها الصحية وما تعرضت له، كشف العوضي: "في يوم 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين المستشفى وكانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية ومن المفترض بحسب حديث الطبيب المعالج أنه بعد إجراء تلك العملية النسائية ستعود لمنزلها في غضون ثلاثة أو أربعة أيام لكن شهدت تدهور بعد العملية بشكل كبير".

لكنه عاد وشدد على أن: "مقدرش أقول لحد الآن أن هناك خطأ طبي دون أن يكون لدي إثباتات قوية، لكن الثابت أن هناك إهمالًا جسيمًا في متابعة الحالة، والمشكلة أن ما حدث هو فشل في اللحاق بالتدهور الذي شهدته مما أدى للمضاعفات التي تعرضت لها".

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وجهت رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية أمس الجمعة، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ونشرت فيديو ضم صورا من رحلتها مع العلاج أثناء تواجدها في المستشفى، ولم تظهر فيه بوجهها، مصحوبا بأغنية "هنغني كمان وكمان" للفنانة اللبنانية إليسا.

وعلّقت ياسمين: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة، ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله".

واختتمت: "كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم، أنا بحبكم جدا وحقيقي أنا عاجزة إني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب الجمهور يوم 17 يوليو الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية.

وغادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي، في 10 أغسطس الماضي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية.