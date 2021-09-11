شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت بإطلالة كلاسيكية أثناء تصوير مشاهده بفيلم Babylon.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد النجم العالمى براد بيت وهو يصور أحدث مشاريعه السينمائية، والممثلة في فيلم Babylon حيث صور مشاهده على الشاطئ في سان بيدرو، بكاليفورنيا يوم الأربعا الماضى وفقًا لتقرير موقع الديلى ميل.

وقد ارتدى الممثل البالغ من العمر 57 عامًا قميصًا أزرق اللون، وبنطلونًا مربوطًا أثناء التصوير في أواخر الصيف، بالإضافة إلى حذاء بني يصل إلى الركبة، وذلك خلال اطلالة كلاسيكية للنجم الشهير الذى يعيش حاليًا خلافات كبيرة مع زوجته السابقة انجلينا جولى بعيدًا عن التمثيل.



براد بيت

وكانت النجمة أنجلينا جولى واصلت الهجوم على زوجها السابق براد بيت خلال تصريحات مؤخرًا، قالت فيها إن الممثل الشهير قام بعمل مشين بالنسبة لها لم تستوعبه، وهو عمله مع المنتج هارفي واينستين الذى اتهم بقضايا تحرش عدد من النجمات، وحكم عليه في وقت سابق من العام الماضى بالسجن لأكثر من 20 عامًا.



براد بيت

أنجلينا جولى وخلال تصريحاتها -وفقًا لموقع الديلى ميل- أكدت أنها لم تستوعب أن يعمل براد بيت بعد تصريحاتها تجاه المنتج هارفي واينستين معه في عمل واحد، لأنه بذلك لم يكترث أو يهتم بتصريحاتها السابقة تجاهه، والتي أكدت فيها أن واينستين حاول الاعتداء عليها جنسيًا حينما كانت في الـ 21 من عمرها.