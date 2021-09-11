شكرا لقرائتكم خبر عن سولاف فواخرجى وصبا مبارك يجتمعان فى "عنبر 10" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة السورية سولاف فواخرجى، أحداث دورها فى مسلسل "عنبر 10" الذى يتم تصويره فى بيروت ويشاركها البطولة الفنانة صبا مبارك وعدد آخر من فنانات الوطن العربى.

يضم حكايات تقارب عالم سجون النساء، وقصص مستوحاة من قضايا حقيقة هزت الرأى العام، وقد تم إعداد وبناء ديكورات خاصة على مساحة ضخمة، لتصوير العمل فيها، ويعد هذا العمل الدرامى هو معالجة هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، وإخراج على العلي.

يضم العمل مجموعة من أبرز النجوم العرب من السعودية، العراق، سوريا، القاهرة وبيروت وهم: سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى ابراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غريتا عون وغيرهم.