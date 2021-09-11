شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تتألق في جلسة تصوير رائعة بمهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة جنيفر لوبيز لجلسة تصوير في فينسيا، بالتزامن مع فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي، وطبع علي فستان لوبيز معالم مدينة البندقية.

وشوهدت النجمة العالمية جينفر لوبيز وهي تغادر فينيسيا برفقة حبيبها النجم بن أفليك بعدما حضر الثنانئ فعاليات المهرجان أمس الجمعة، وتبادلا القبلات اثناء المغادرة، حيث قررا الذهاب قبل حفل الختام اليوم لارتباط جي لو بأعمال أخري.

يعتبر الحدث الأهم في وسائل الإعلام العالمية وهو أول ظهور رسمي للنجمة العالمية جينيفر لوبيز برفقة حبيبها بن أفليك منذ عودتها، حيث حضرت لوبيز لمساندة لبن في العرض الأول لفيلمه مع النجم مات ديمون خلال فعاليات المهرجان.

وبدت جينفر الأكثر تألقًا خلال المهرجان حيث تصدر حضورها عنوان المواقع وارتدت جي لو فستان أبيض بسيط جاذبيته تعود لبساطته وأكملت الإطلالة بحقيبة يد فضية وحذاء من نفس اللون وتركت شعرها الأشقر منسدل علي كتفها.

وكان قد وصل النجمان جينيفر لوبيز وبن أفليك إلى فينسيا، الخميس الماضي الي فينسيا وبدت لوبيز البالغة من العمر 52 عامًا، رائعة بفستان من الدانتيل الأبيض.

وكان الممثل والمخرج العالمى بن أفليك بدا مبتهجاً للغاية أثناء ظهوره مؤخراً برفقة أبنائه الثلاثة بشوارع مدينة برينتود، وهم ذاهبين لتناول وجبة الغداء معاً، حيث يحرص بن أفليك على منح ابناءه المساحة الكافية من حياته، وذلك رغم ارتباطه مؤخراً بالنجمة جينيفر لوبيز التي لا تعتبر عائقاً أمام اهتمامه بابناءه من طليقته جينيفر جارنر.

موقع الديلى ميل رصد الممثل بن افليك وهو بصحبة أبناءه الثلاثة، كما بدا يعلم ابنته القيادة أثناء ذهابهم للمطعم، مثلما ظهر خلال الصورالذى جلس فيها إلى جانبها وهى تجلس على كرسى القيادة.

من ناحية أخرى سبق وذكر موقع People أن جينيفر لوبيز لم تكتف بالاعتناء بـ بن أفليك، وإنما اشترت مؤخراً هديتين من المجوهرات لبنات نجم هوليوود الأمريكى.

وأضاف تقرير موقع People أن جينيفر لوبيز وأثناء تواجدها بأحد المناسبات مؤخراً في كاليفورنيا دخلت محل مجوهرات شهير هناك، واشترت عدة قطع مختومة بالزهور من الخط إلى ابنتا بن افليك