شكرا لقرائتكم خبر عن بينيلوبى كروز بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء لختام مهرجان فينسيا الـ 78 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة بينيلوبي كروز بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان فينسيا السينمائي الـ78، وهى النجمة التي افتتحت فعاليات المهرجان بفيلمها Parallel Mothers أو -Madres paralelas - للمخرج الكبير بيدرو ألمودوفار، وهو فيلم إسباني من بطولة بينيلوبي كروز، وميلينا سميت، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتين، جانيس وآنا، يتصادف وجودهما فى غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان فى كونهما عزاب وحملا بالصدفة.

وانطلق مهرجان فينسيا السينمائي فى نسخته الـ 78، فى الفترة بين 1 إلى 11 سبتمبر، وأضاف المهرجان قسم جديد إلى أقسام الأفلام المتاحة الآن، باسم Orizzonti Extra، ويشمل مجموعة مختارة من الأعمال التجريبية .

وفى سياق متصل فاز فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب بجائزة لانتيرنا ماجيكا، وقالت لجنة تحكيم CGS"، إن الفيلم يبعث على التوتر للغاية ومصنوع جيداً، بدءاً من النص القوي، والمونتاج الفعال بوتيرة سريعة، دون أن ننسى فريق التمثيل الممتاز من اللقطة الأولى وحتى الأخيرة، ولخلق قصة معقدة وموترة عن معني العائلة والأبوة والأمومة في سياق ممثل فيه بقوة كراهية الأجانب والانقسامات العميقة، من وجهة نظر اللغة السينمائية فاستخدام التصوير لعناصر رمزية، خلق اتصال بين الأجيال بطريقة مثيرة للاهتمام، المخرج خلق قصة تصل للأعماق حيث يكون الضحايا، مرة أخرى، الأصغر سناً، الذين يكبرون وينضجون في الكراهية كما لو كانت هذه سمة وراثية، دون أن ينكر إمكانية الاختيار المختلف.