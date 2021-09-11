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شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما يستحدث منصة بانوراما الشاشة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
استحدث مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما فى دورته الرابعة منصة جديدة باسم بانوراما الشاشة وذلك بسبب كوفيد 19 وبعض الفرق العربية والأجنبية التي أرادت المشاركة ولكن لم تستطع الحضور لظروف خاصة بها، وهم ثلاثة عروض من كوريا والمكسيك والمغرب، وأوكرانيا، كما يقدم على هامش المهرجان عدة ورش دولية بمدربين اكفاء، وسوف تتم طباعة النصوص الفائزة.
وقد تشكلت لجنة مشاهدة عروض الدورة الرابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولى المونودراما من دكتور أحمد عبد العزيز ودكتورة لمياء أنور ودكتور محمد حجاج، أما لجنة تحكيم المهرجان فقد تشكلت من المخرج والممثل ومدير إدارة المسرح بوزارة الشئون الثقافية التونسية منير العرقي، ومن سلطنة عمان المخرج والممثل والأستاذ الأكاديمي شبير بن عبد الرحيم، ومن مصر جمال ياقوت المخرج والأستاذ الأكاديمي ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.
القائم على مهرجان أيام القاهره الدولى للمونودراما (2)
وينطلق مهرجان أيام القاهره الدولى المونودراما يوم 13 سبتمبر القادم بدعم من وزارة الثقافة المصرية بمؤسساتها ومنها قطاع شئون الإنتاج الثقافي لرئاسة المخرج خالد جلال، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبد الوهاب، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار وأكاديمية الفنون برئاسة غادة جبارة، والمركز القومي للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق، البيت الفني للفنون الشعبة والاستعراضية برئاسة عادل عبده، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، ومركز الهناجر للفنون لمديره المخرج شادي سرور، والداعم الدائم الهيئة الدولية للمسرح برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم، على أن يكون حفل الإفتتاح بساحة مركز الهناجر للفنون.
مهرجان أيام القاهره الدولى للمونودراما (1)