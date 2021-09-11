شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما يستحدث منصة بانوراما الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استحدث مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما فى دورته الرابعة منصة جديدة باسم بانوراما الشاشة وذلك بسبب كوفيد 19 وبعض الفرق العربية والأجنبية التي أرادت المشاركة ولكن لم تستطع الحضور لظروف خاصة بها، وهم ثلاثة عروض من كوريا والمكسيك والمغرب، وأوكرانيا، كما يقدم على هامش المهرجان عدة ورش دولية بمدربين اكفاء، وسوف تتم طباعة النصوص الفائزة.

وقد تشكلت لجنة مشاهدة عروض الدورة الرابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولى المونودراما من دكتور أحمد عبد العزيز ودكتورة لمياء أنور ودكتور محمد حجاج، أما لجنة تحكيم المهرجان فقد تشكلت من المخرج والممثل ومدير إدارة المسرح بوزارة الشئون الثقافية التونسية منير العرقي، ومن سلطنة عمان المخرج والممثل والأستاذ الأكاديمي شبير بن عبد الرحيم، ومن مصر جمال ياقوت المخرج والأستاذ الأكاديمي ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.