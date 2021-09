محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

اختتم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي السنوي فعاليات دورته الـ78 في البندقية بإيطاليا، مساء اليوم السبت.

وقدّمت حفل الختام النجمة سيرينا روسي، وتم إعلان القائمة الكاملة لجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي 2021، وجاءت على النحو التالي:

أولا: جوائز المسابقة الرسمية:

- جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم: Happening للمخرجة أودري ديوان.

- جائزة لجنة التحكيم الكبرى: فيلم The Hand of God لـ باولو سورينتينو.

- جائزة أفضل مخرج: جين كامبيون عن فيلم The Power of the Dog.

- جائزة أفضل ممثلة: بينولوبي كروز عن فيلم Parallel Mothers.

- جائزة أفضل ممثل: جون أرسيلا عن فيلم On the Job: The Missing 8.

- جائزة أفضل نص سينمائي: ماجي جيلنهال عن فيلم The Lost Daughter.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم Il Buco لـ مايكل أنجلو فرامارتينو.

- جائزة أفضل ممثل شاب: فيليبو سكوتي عن فيلم The Hand of God.

ثانيا: جوائز أفاق:

- جائزة أفضل فيلم: Pilgrims.

- جائزة أفضل مخرج: أريك جرافيل عن فيلم Full Time.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة: لفيلم El Gran Movimiento لكيرو روسو.

- جائزة أفضل ممثلة: لوري كلامي عن فيلم Full Time.

- جائزة أفضل ممثل: بيسيث تشون عن فيلم White Building.

- جائزة أفضل نص سينمائي: فيلم 107 Mothers.

- جائزة أفضل فيلم قصير: Los Huesos.

- جائزة أفضل فيلم روائي طويل: Imaculat لمونيكا ستان.

ثالثا: جوائز أفلام الواقع الافتراضي:

- جائزة لجنة التحكيم الكبرى لأفضل عمل: فيلم Goliath: Playing With Reality.

- جائزة أفضل تجربة واقع افتراضي: فيلم Le Bal de Paris de Blanca Li.

- جائزة أفضل قصة واقع افتراضي: فيلم End of Night.

رابعا: جوائز أفاق إضافية:

- جائزة أرماني بيوتي للجمهور: فيلم The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic.