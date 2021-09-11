فن ومشاهير

أودري ديوان وأناماريا فارتولومي مع جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حصل فيلم "L'événement - Happening - الحدث" على جائزة الأسد الذهبي خلال الحفل الختامي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي السنوي الثامن والسبعين، في البندقية بإيطاليا.

وتسلمت الجائزة المخرجة الفرنسية أودري ديوان، ووقفت إلى جانبها بطلة فيلم "Happening" الممثلة الفرنسية - الرومانية أناماريا فارتولومي.

فيلم "L'événement" مقتبس من رواية تحمل اسم Annie Ernaux's، تستعرض تجربة فتاة مع الإجهاض عندما كان لا يزال غير قانوني في فرنسا في الستينيات.

وانطلقت فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في حفل افتتاح يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وأقيم اليوم السبت حفل الختام.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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