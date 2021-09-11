ماجي جيلينهال تتألق بالأبيض في ختام مهرجان فينيسيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تألقت المخرجة الأمريكية ماجي جيلينهال، بالأبيض على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي السنوي الثامن والسبعين في البندقية بإيطاليا.

وعُرض لماجي جيلينهال في هذه الدورة من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، فيلم The Last Daughter، وحرص شقيقها جاك جيلنهال على مساندتها وظهر معها على السجادة الحمراء.

وانطلقت فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في حفل افتتاح يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وأقيم اليوم السبت حفل الختام.