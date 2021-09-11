فيليبو سكوتي أفضل ممثل شاب عن فيلم The Hand of God من مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حصل الممثل الإيطالي فيليبو سكوتي على جائزة أفضل ممثل شاب جديد عن أدائه في فيلم "E' stato la mano di Dio - The Hand of God" خلال الحفل الختامي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الثامن والسبعين، في البندقية بإيطاليا.

فيلم "The Hand of God" تأليف وإخراج وإنتاج باولو سورينتينو، وبطولة النجوم فيليبو سكوتي، توني سيرفيلو، تيريزا سابونانجيلو، وتدور أحداث الفيلم حول مراهق في الثمانينيات يكافح للعثور على مكانه في الحياة، ثم يأتي بعد ذلك حدثان يغيران كل شيء، أحدهما وصول أسطورة كرة القدم مارادونا إلى نابولي الإيطالية.

وانطلقت فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في حفل افتتاح يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وأقيم اليوم السبت حفل الختام.