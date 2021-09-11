فن ومشاهير

بينيلوبي كروز أفضل ممثلة عن فيلم Madres Paralelas في ختام مهرجان فينيسيا (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فازت الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "أمهات مختلفات - Madres Paralelas"، خلال الحفل الختامي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي السنوي الثامن والسبعين، في البندقية بإيطاليا.

فيلم "أمهات مختلفات - Madres Paralelas" من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف بيدرو المودوفار، بطولة النجوم: بينيلوبي كروز، ميلينا سميت، روسي دي بالما، إيتانا سانشيز جيجون، دانييلا سانتياجو، وجوليتا سيرانو وغيرهم.

وانطلقت فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في حفل افتتاح يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وأقيم اليوم السبت حفل ختام المهرجان.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا