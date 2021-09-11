بينيلوبي كروز أفضل ممثلة عن فيلم Madres Paralelas في ختام مهرجان فينيسيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فازت الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "أمهات مختلفات - Madres Paralelas"، خلال الحفل الختامي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي السنوي الثامن والسبعين، في البندقية بإيطاليا.

فيلم "أمهات مختلفات - Madres Paralelas" من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف بيدرو المودوفار، بطولة النجوم: بينيلوبي كروز، ميلينا سميت، روسي دي بالما، إيتانا سانشيز جيجون، دانييلا سانتياجو، وجوليتا سيرانو وغيرهم.

وانطلقت فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في حفل افتتاح يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وأقيم اليوم السبت حفل ختام المهرجان.