أودري ديوان تحصل على جائزة الأسد الذهبي عن L'événement من مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حصلت المخرجة الفرنسية أودري ديوان على جائزة الأسد الذهبي عن فيلمها L'événement خلال الحفل الختامي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي السنوي الثامن والسبعين، في البندقية بإيطاليا.

فيلم "L'événement" مقتبس من رواية تحمل اسم Annie Ernaux's، تستعرض تجربة فتاة مع الإجهاض عندما كان لا يزال غير قانوني في فرنسا في الستينيات.

وانطلقت فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في حفل افتتاح يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وأقيم اليوم السبت حفل الختام.