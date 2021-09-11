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محمد هنيدي: رونالدو 36 سنة وما يزال على قمة العالم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان محمد هنيدي، على تألق البرتغالي ، اليوم السبت، في أول ظهور له بقميص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر هنيدي، صورة رونالدو عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "رونالدو أعجوبة كرة القدم.. صنع موهبته بنفسه.. وصنع أسطوريته.. 36 سنة وما يزال على قمة العالم".

وسجل رونالدو هدفين في شباك نيوكاسل، خلال أول مباراة له مع مانشستر يونايتد، بعد انتقاله من يوفنتوس هذا الصيف.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد، بعد 12 عامًا من رحيله عن أولد ترافورد، حيث انتقل إلى عام 2009، قبل رحيله إلى يوفنتوس في 2018.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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