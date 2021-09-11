شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة لابنها "مالك" قبل ولادته: وجودك جوايا مهون عليا كل الدنيا الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة رنا سماحة، رسالة لابنها "مالك" المنتظر وصوله إلى قيد الحياة وولادته قريبا، أعربت فيها عن حبها الكبير له، وأن وجوده هوّن عليها الدنيا الصعبة، مؤكدة أنها مشتاقة لليوم الذى يصل فيه للدنيا واحتضان قطعة منها.

ونشرت رنا فيديو لها وهى ترقص على أغنية "أهلا ماما" صحبتها بتعليق: "مالك قلبى.. عايزه أقولك انى بحبك أوى يا حبيبى، عايزه أقولك كمان إن وجودك جوايا مهون عليا كل الدنيا الصعبة، عايزاك تبقى كويس وبخير وقد كل حاجة، عايزاك تقوى وتقوي مامى وتجمد يا بطل، مستنيه أشوفك أوى يا مالك، حاسه إنك واحشنى، بحلم بيك كل يوم من غير ماشوفك.. مشتاقه لليوم اللى هاخدك فيه فى حضنى يا حتة منى.. بحبك يا أحلى وأصدق وأنقى ما فى الحياة".





وكانت الفنانة رنا سماحة، قد خرجت عن صمتها مؤخرا بعدما تردد خلال الفترة الماضية عن انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، وهو الأمر الذى أكدته مؤخرا بإلغاء متابعته وأيضا إلغاء متابعتها وحذف الصور التى تجمعهما سويا عبر حساباتهما على السوشيال ميديا.





وخرجت رنا، فى بيان مفاجئ تؤكد فيه عدم انفصالهما رسميا، وأن الأخبار التى نشرت عن انفصالها عن زوجها رسميا هو شيء عارٍ تماما من الصحة ولم تصرح بأي شيء حول هذا الموضوع، مؤكدة أنها لا تزال زوجة الملحن سامر أبو طالب رسميا حتى هذه اللحظة، ولا صحة لأي شائعات يتم تداولها من تصريحات منسوبة لها، مشيرة إلى أنها فى انتظار مولودها الأول والذى قامت بعمل أغنية خاصة له ولكل طفل، بعنوان "حبيب مامى" والتى ستصدر خلال أيام.





وطالبت رنا بالتركيز والدعم لحالة الانتعاش الفنية التى تعيشها هذه الفترة من حفلات ولقاءات وأغنيات خاصة، دون الدخول فى تفاصيل شخصية لم تحدث بشكل رسمى حتى الآن، موجهة الشكر لكل الإعلاميين والصحفيين الداعمين لها ولمشوارها الفنى ويتحرون الدقة ويساندوها فى أعمالها الفنية وحفلاتها والتى كانت آخرها حفلة ساقية الصاوى بالأمس.



