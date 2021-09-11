ريدلي سكوت: الإنتاجات السينمائية الضخمة قادرة على دفع القضايا النسوية قدما

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

اعتبر المخرج ريدلي سكوت على هامش مشاركته بمهرجان البندقية، السبت، أن الإنتاجات السينمائية الضخمة قادرة على دفع القضايا النسوية قدما.



وقال مخرج "إليين" و"غلادياتور" خلال وجوده في المهرجان الإيطالي، الذي يختتم دورته الثامنة والسبعين، السبت، حيث قدم فيلمه الجديد "ذي لاست دويل"، لوكالة فرانس برس "كل ما يمكنه مقاربة مواضيع حساسة قادر على المساعدة رويدا رويدا"، ويجب "الاستمرار في المحاولة" في حال لم تصل الرسالة بالصورة المطلوبة إلى الجمهور.

وفي فيلم "ذي لاست دويل" الذي تدور أحداثه في فرنسا خلال العصور الوسطى سنة 1386، يتواجه فارسان في مبارزة قضائية بعدما اتهم أحدهما المدعو جان دو كاروج (يؤدي دوره مات دايمون) الآخر جاك لو غري (يؤدي دوره آدم درايفر) بأنه اغتصب زوجته مارغريت دو كاروج (جودي كومر).

ويزخر الفيلم بمشاهد مبارزات بالسيوف أو على الخيل، وهو مؤلف من ثلاثة أجزاء يعرض كل منها الأحداث من وجهة نظر كلّ من الأبطال الثلاثة.

وقال بن أفليك لوكالة فرانس برس "برأيي، النسوية ليست فكرة راديكالية ولا جديدة. أظن أن أي إنسان لديه تعاطف ومنطق يجب أن يكون نسويا".

أما ريدلي سكوت فأكد أن "من الواضح أن هذا النوع من الأفلام" الموجه للجمهور العريض "سيكون له أثر"، موضحا أن الفيلم "يضم الكثير من التفاصيل الدقيقة التي يجب التنبه بشدة لها" أبعد بما يتجاوز مشاهد الحركة والاستعراضات.

ولفت المخرج البالغ 83 عاما إلى أنه حاول مرارا الخروج من كليشيهات الأبطال الذكور في هوليوود، كما حصل عندما أطلق مسيرة سيغورني ويفر سنة 1978 بدور اللفتانت إيلين ريبلي في سلسلة أفلام "إليين".