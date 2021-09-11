نيكولا معوض: “ع الحلوة والمُرة” تجربة ممتعة و”ماكو” مختلف على المشاهد العربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبدى النجم اللبناني نيكولا معوض سعادته بطرح فيلمه الأخير “ماكو”، حيث أثنى على هذه التجربة الجديدة عليه، والتي وصفها حسب قوله “الأولى في العالم العربي”، مع نجوم مصر بسمة وسارة الشامي وفريال يوسف.

وصَرّح نيكولا معوض في حوار مع مجلة “سيدتي”، عن تفاصيل تجربته في مصر، قائلاً: “أنا أحببت هذه التجربة التي أعتبرها الأولى من نوعها في الوطن العربي، حيث سيجد المشاهد أن الفيلم تم تصويره بالكامل تحت الماء ومحاطاً بأسماك القرش هذا شيء مختلف على المشاهد العربي، وسعيد وفخور جداً لأول تجربة من هذا النوع”.

وعن عقد المقارنة بين فيلم ماكو والأفلام العالمية لهوليوود التي تمت صناعتها عن أسماك القرش، رد نيكولا عن تخوفه لعقد هذه المقارنة، فقال: “صراحة لا أرى المقارنة مع أي فيلم عالمي ستكون ظالمة إذ إن الفيلم بالفعل مستواه عالمي”.

وعن التحديات التي واجهها نيكولا معوض خاصة تَعَلّم الغَطس تحت الماء، بالإضافة لكيفية مُواجَهة جائحة كورونا خلال التصوير فقال: “تعلم الغطس كان ممتعاً بالنسبة لي، ولكن التحدي الأكثر هو التمثيل والتحدث تحت الماء، حيث إن التنفس والتمثيل تحت الماء يكون التنفس أبطأ والتحدث أبطأ كثيراً وتقطيع الجُمل كان مختلفاً، وذلك بخلاف التحدث والتمثيل خارج الماء، حيث مواجهة صعوبة التَحَدّث والتنفس أصعب لنا كممثلين”.

وكشف نيكولا عن أنّ تأخر طرح الفيلم كان في صالحه قائلاً: “تأخر طرح الفيلم كان في مصلحته جداً، خاصة من نوع هذا الأفلام التي تحتاج لتحضيرات خاصة، حيث يحتاج لدعاية مناسبة ومؤثرات بصرية خاصة مثل الأفلام، حيث تتطلب مزيداً من التجهيزات الخاصة التي تتطلب مزيداً من الوقت”.

وأبدى معوض سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مسلسل ع الحلوة والمرة، قائلاً: “سعيد بالفعل بهذه التجربة الرومانسية الكوميدية بالتعاون المشترك بين نجوم لبنانيين وسوريين، ولي الشرف بالتعاون مع الـmbc التي أنتجت المسلسل، وهي تجربة ممتعة جداً مع هؤلاء النجوم المميزين بحد سواء باميلا الكيك ودانا مارديني وجو طراد وكارمن لبس وغيرهم”.