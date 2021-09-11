فيفي عبده ترقص بـ”منشفة الحمّام”.. فيديو يعرّضها لهجوم قاسٍ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غالباً ما تحاول الفنانة المصريّة فيفي عبده نشر الأجواء الإيجابيّة في الفيديوهات الّتي تنشرها عبر منصّات التواصل الإجتماعي.

لكن الفيديو الأخير الّذي نشرته فيفي عبده على إنستغرام قد عرّضها لهجوم قاسٍ وطالب البعض بحذفه إحتراماً لتاريخها الفنّي، أمّا السبب فيعود إلى أنّها ظهرت وهي ترقص مرتديةً “منشفة الحمّام” وفق وصف البعض.

بالمقابل، عبّر آخرون عن دعمهم لفيفي عبه لأنها تسعدهم بفيديوهاتها مؤكّدين أنها لا تشبه غيرها بمحتوى منشوراتها.

وكانت فيفي عبده قد أرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: “يا مساء الفل من الساحل الشمالي. اغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح. خمسة امواه”.