ثلاث جوائز لفيلم “أميرة” في مهرجان فينيسيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل دقائق قليلة من إسدال الستار على فعاليات الدورة 78 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أعلن صناع الفيلم المصري “أميرة “عن فوزه بجائزتين رسميتين ضمن جوائز قسم “آفاق” وهما جائزتي لانترا ماجيكا في إصدارها الرابع والعشرين وانتر فيلم اوورد وجائزة ثالثة شرفية وهي جائزة لجنة تحكيم CICT-UNESCO.

وجاء في حيثيات منح الجائزتين طبقا للجنة التحكيم إن الفيلم يبعث علي التوتر للغاية ومصنوع جيدًا، بدءًا من النص القوي، والمونتاج الفعال بوتيرة سريعة، دون أن ننسى فريق التمثيل الممتاز من اللقطة الأولى إلى الأخيرة” لخلق قصه معقدة و موترة عن معني العائلة والأبوة و الأمومة في سياق ممثل فيه بقوه كراهية الأجانب والانقسامات العميقة.

وواصل بيان منح الجائزتين أن الفيلم من وجهه نظر اللغة السينمائية استخدم عناصر رمزية، لخلق اتصال بين الاجيال بطريقة مثيرة للإهتمام والمخرج ابتكر قصة تصل للأعماق حيث يكون الضحايا، مرة أخرى، الأصغر سناً، الذين يكبرون وينضجون في الكراهية كما لو كانت هذه سمة وراثية، دون أن ينكر إمكانية الاختيار المختلف.

بينما أشار تقرير منح الفيلم جائزة لجنة تحكيم CICT-UNESCO التي تحمل اسم المخرج: انريكو فيليجوني، إلى ان فيلم “اميرة” عبارة عن سرد حميمي عن فتاة فلسطينية صغيرة والمجتمع الذي تعيش فيه بعد أن تأثر عالمها بسبب أزمة الهوية ، ففقدت مكانتها في حياتها التي هزّها العنف المفرط، ويقدم المخرج المصري محمد دياب بخبرة التفاصيل العاطفية لهذا الحدث الدقيق الذي ينتهي بشكل بطريقة درامية.

يذكر أن الفيلم من بطولة أهم نجوم فلسطين علي سليمان وصبا مبارك وصالح بكري و قيس ناشف وتارا عبود وريم تلحمي وزياد بكرى وتم تصويره بالكامل في الأردن، من إنتاج شركة “فيلم كينك” وشركة “أكاميديا بيكتشرز” الإماراتية، بالاشتراك مع شركة “الاستوديو” الإماراتية، التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، ويشارك كمنتج فني له المخرج هاني أبو أسعد وسيتم عرضه للمرة الأولى في الشرق الأوسط ضمن فعاليات الدورة المقبلة لمهرجان الجونة.