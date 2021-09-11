ديانا حداد تثير الجدل بمنشور على السوشال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة ديانا حداد الجدل عبر السوشيال ميديا من خلال منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت ديانا في منشورها :” “لا يوجد تبرير لسوء الخُلق إطلاقًا، لا نفسيّة سيّئة ولا مزاج متعكّر ولا غيره، والمُحترم الخلوق مهما مرّ بظروفٍ صعبة يبقى محترمًا خلوقًا”.

وأضافت ديانا حداد: “إنَّ الكِرام وإن ضاقت معيشتهُم دامت فضيلتُهم والأصلُ غلّابُ”.

واعتبر الكثير من المتابعين أن ديانا توجه رسالة لأحد ما من خلال هذا المنشور بينما اعتبر آخرون أنه مجرد تعليق عادي أو نصيحة عامة.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كانت ديانا حداد قد أطلقت أغنيتها الجديدة “عشق ضميان” وهي من كلمات نهى نبيل ،ألحان فايز السعيد ،توزيع نور هاشم ، ميكس وماسترينغ حسام كامل بينما الفيديو كليب من إخراج نهلة الفهد.

وشاركت ديانا حداد في كليب الأغنية مجموعة من النجوم والمشاهير وهم شيلاء سبت ،غدير السبتي ،نور ستارز ،موديل روز .

واستطاعت ديانا أن تدخل الترند في عدد من الدول العربية بأغنية “عشق ضميان” كما حققت ما يقارب مليون و أربعمائة ألف مشاهدة على قناة “روتانا” على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” خلال أسبوع من طرحها.