ماجدة الرومي تتفقّد مع قائد الجيش مراكز حدوديّة في ذكرى معركة “فجر الجرود”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رافقت السيدة ماجدة الرومي قائد الجيش العماد جوزيف عون في زيارته التفقدية إلى عدد من المراكز الحدودية في رأس بعلبك والقاع وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لمعركة فجر الجرود.

وغرست ماجدة الرومي شجرة أرز تخليداً لذكرى الشهداء في مقر قيادة فوج الحدود البرية الثاني، حيث وضع العماد عون أيضاً إكليلاً على نصب الشهداء.

ونشرت “الرومي” عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” صورتين، الأولى وهي تغرس شجرة الأرز، والثانية برفقة قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وعلّقت ماجدة الرومي على الصورتين قائلةً: “بمناسبة الذكرى الرابعة لمعركة “فجر الجرود”، تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون عدداً من المراكز الحدودية في رأس بعلبك والقاع ترافقه السيدة ماجدة الرومي التي غرست شجرة أرز تخليداً لذكرى الشهداء في مقر قيادة فوج الحدود البرية الثاني ، حيث وضع العماد عون أيضاً إكليلاً على نصب الشهداء.