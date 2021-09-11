إيمي سمير غانم تواصل رسائلها المؤثرة لوالديها.. إليكم ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ رحيل والدها الفنان الكبير سمير غانم، وبعده والدتها الفنانة دلال عبد العزيز متأثرين بفيروس كورونا، وإيمي سمير غانم لا تتوقف عن كتابة رسائل مؤثرة لها بين الحين والآخر.

آخر هذه الرسائل ما نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت فيها:”اللهم ارحم أمي وأبي برحمتك الواسعة وآنس وحشتهم كما كان وجودهم في الدنيا أنسًا لنا”.

وأكملت: “اللهم ارحم أغلى من فقدت في هذه الدنيا.. اللهم أنر قبورهم واغفر لهم وتخطى عنهم وأسقهم بفيض من جنتك، واجمعني بهم يا رب العالمين.. اللهم ارحمهما واجعلهما من أصحاب هذه الآية: «وجوه يومئذٍ مُسفرَة ضاحِكة مُستبشِرَة”.

وأضافت: «اللهم ثبت دموعي وثبت صبري، وثبت يقيني.. اللهم في يوم الجمعة ارحم لمن لم يتبقى بيننا وبينهم إلا الدعاء.. اللهم أنِر قبر أمي وأبي بنور الجنة».