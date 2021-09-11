فيديو – فضل شاكر يُهدي جمهوره “فستان الحلوة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الفنان اللبناني فضل شاكر أحدث أغنياته بعنوان “فستان الحلوة” من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل ومكس وماستر هاني محروس، وإشراف عام اياد النقيب.

وتُعد أغنية ” فستان الحلوة” إمتداد للتعاون بين فضل شاكر ووليد سعد، والتعاون الأول مع تامر حسين.

وتقول كلمات الأغنية “فستان الحلوة فستان الحلوة بيغريني وقوامها مدوخني ياعيني وريني جمالك وريني.. وريني الحلاوة السهرة حاتحلى وصباحي الناس حا تغمض وأنا صاحي وأخدِك ف إيديا ف مرواحي وتزيد الغلاوة”.

يذكر ان الفريق الفني لـ فضل شاكر يواصل العمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة، على عدد من الأعمال التي سيتم إطلاقها تباعاً بألوان غنائية باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبيضاء.