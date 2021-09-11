شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز: يسرا عظيمة واتعلمت منها حاجات كتير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج سامح عبد العزيز أثناء استضافته فى برنامج Onset، الذى تقدمه الإعلامية شيرين حمدى، ويذاع على قناة On، إن العمل مع النجمة يسرا شيء ممتع وقد جمعهم الكثير من الأعمال، فهى عظيمة وتعطى كل ما لديها، وقد تعلم منها الكثير من الأشياء فهى لابد أن تكون سعيدة فى عملها وتعلمت منها التركيز الزائد والإلمام بكل التفاصيل وكل عناصر العمل .

وتابع المخرج سامح عبد العزيز: المخرج الواعى لابد أن يكون لديه آذان كبيرة ويغلقها فى وقت معين حتى يأخذ قراره هو ، وأنا أحب الممثل الواعى لأن دائما الشخص الفاهم مريح للغاية ويسرا أعظم مايكون فى حرفية الممثل، وعن اختيار جميلة عوض فى دور شر بمسلسل حرب أهلية قال: جميلة رقيقة جدًا وكى تقدم هذا الدور بذلت مجهود كبير وكنت دائما أقول لها "خليكى حربوءه".

يذكر أن أخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل .