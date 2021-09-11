شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية كويتية تعلن خبر زواج أصالة نصرى والشاعر العراقى فائق حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة حول زواج الفنانة السورية أصالة نصري بالشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور على "إنستجرام".

ونشرت العيدان صورة تجمع أصالة وفائق حسن وعلّقت: "زواج الفنانة أصالة نصرى من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج للمرة الثالثة".

وكانت آخر زيجة للنجمة أصالة، من المخرج طارق العريان وجاء الطلاق بعد زواج استمر 12 عامًا، وأثمر عن إنجاب التوأم ‏على وآدم، وجاء خبر انفصالهما مفاجأة للوسط الفنى إذ دائما ما يظهر كلاهما أمام الكاميرات ويتبادلان كلمات الغزل والحب لذلك كان الخبر غير متوقع.

انفصال أصالة عن طارق العريان لم يكن بالأمر الهين، إذ صرحت لوسائل إعلامية بأنها عانت من أزمة نفسية، خلال الفترة التى شهدت إطلاق أغنية «شامخ» وهى أولى أغنيات أصالة بعد الانفصال، وهذه الأغنية كانت تعبر عن الحقيقة، وهذا جزء من شخصيتها - بحسب وصفها -