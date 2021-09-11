شكرا لقرائتكم خبر عن محدش يتريق خالص.. أشرف عبد الباقى يحتفل بعيد ميلاده بصورة من مراهقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أشرف عبد الباقى، عن صورة له خلال الاحتفال بعيد ميلاده أثناء فترة مراهقته، ساخرًا من نفسه فى الصورة، وطالبًا من جمهوره عدم التهكم عليه أو على هذه الصورة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاده اليوم 11 سبتمبر.



أشرف عبد الباقى

ونشر عبد الباقى، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "دى صورة من عيد ميلادى، زى النهاردة زمان.. يا ريت ماحدش يتريق على التورتة ولا التيشيرت ولا التبريقة ولا الشعر ولا الإيد اللى فى الوسط.. المهم محدش يتريق وخلاص".





من ناحية أخرى، قال النجم أشرف عبد الباقى، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه سعيد للغاية بنجاح تجربته بالساحل الشمالى، حيث يعرض هناك حاليًا مسرحية "شمسية و4 كراسى"، وأنه غامر بهذه التجربة، ولم يخش فشلها لأنه شديد الثقة بالله، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأكد عبد الباقى فى تصريحاته، إن من يغامر يفوز بالنجاح ومن يخاف يجلس فى بيته، وهو لا يعرف الخوف فى عمله.





يذكر أن النجم أشرف عبد الباقى، عرض مؤخرا مسرحيته الجديدة "شمسية وأربع كراسى"، التى تقام على مسرح الساحل، ونالت المسرحية إعجابا كبيرا لدى جمهور الساحل الشمالى.

مسرحية "شمسية وأربع كراسى" تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع فى العاشرة مساء على مسرح الساحل، بطولة أشرف عبد الباقى وأوس أوس ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن "توتا" ميرهان حسين، وتأليف كريم عبدالوهاب و كريم سامى، وديكور محمود سامى، وأزياء هالة الزهوى، إضاءة أحمد الدبيكى، ومدير المسرح رشدى سلامة، ومن إخراج إشرف عبد الباقى.