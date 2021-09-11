شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق «الساسيرو» يشكر وزيرة الثقافة بعد قرار الإلزام بسداد الأداء العلني للجمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الشاعر فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على خلفية قرارها الأخير بإلزام مُتعهدي ومنظمي الحفلات، سداد حق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين مقابل استغلال أغانيهم قبل حصولها على التراخيص اللازمة.

ويرى فوزي إبراهيم، إنّ "هذا القرار بمثابة انتصار للقانون، وإنصاف للمؤلفين والملحنين"، موضحًا أن "حق الأداء العلني للحفلات، يتم تحصيله من المنشآت والشركات المنظمة أو المتعهدين ولا علاقة له بالمطربين والموسيقيين إطلاقًا".

وفي سياق متصل ينعقد غدًا مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، نقيب الموسقيين، لبحث الأزمة المتفاقمة التي تثيرها جمعية الملحنين والمؤلفين والرقابة الفنية علي المصنفات بعد فشل كل المداولات والإجتماعات مع الرقابة علي المصنفات بعدم تحصيل أي مبالغ من الموسيقيين والمطربين والعازفين والـDG والأجانب غير مستحقة وعلي غير صحيح القانون وسوف يتجه إلى مقر النقابة المتعهدون والعازفون ومشغلو DG الذين تم التحصيل منهم ومعهم الإيصالات الدالة علي التحصيل.