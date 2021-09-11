شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيلم Blood Diamond.. ليوناردو دى كابريو يؤسس شركة الماس فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو ينشغل حاليًا بمشروعاته الخاصة بعيدًا عن التمثيل، حيث بدأ في تأسيس شركة لاستخراج الألماس، وهى الشركة التي ينوى القيام بها منذ بطولته لفيلم Blood Diamond الذى تطرق فيه إلى الصعوبات التي تواجه مستخرجى الألماس في افريقيا بطريقة تصل إلى حد العبودية.

موقع marca أكد أن الممثل ليوناردو دى كابريو انتهى من تأسيس المصنع في اسبانيا، والذى تصل مساحته إلى 30 ألف متر مربع في منطقة Arroyo Caballo الصناعية.

وأضاف التقرير أن المصنع سيساهم في امداد مصانع أخرى بالهند بالمواد اللازمة لتصنيع الماس ووصوله إلى شكله النهائي.

من ناحية أخرى سبق وطرحت شبكة نيتفلكس الفيديو الترويجى الأول لـ فيلمها الكوميدى الجديد Don't Look Up، الذى سيقوم ببطولته مجموعة من الفنانين العالميين، منهم ليوناردو دى كابريو، وجنيفر لورانس، وغيرهم، وسيطرح في 24 ديسمبر المقبل، وستصل مدته إلى ساعتين و 25 دقيقة.

تقوم كل من خريجة علم الفلك Kate Dibiasky (النجمة جنيفر لورانس)، وأستاذها Dr. Randall Mindy (النجم ليوناردو دي كابريو) باكتشاف خطير لمذنب يدور داخل النظام الشمسي، ولكن المشكلة انهم اكتشفوا أنه على مسار تصادم مباشر مع الكرة الأرضية. المشكلة الأخرى؟ يبدو أن لا أحد يهتم.