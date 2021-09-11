"كيف تودع الدول الكبرى فنانيها".. ساويرس يعلق على مراسم وداع جان بول بلموندو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على مراسم وداع النجم الفرنسي الكبير جان بول بلموندو، والتي أقيمت يومي الخميس والجمعة في باريس بعدما غادر عالمنا يوم الاثنين.

ونشر ساويرس، مقطع من جنازة "بلموندو" عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "جنازة جان بول بلموندو، كيف تودع الدول الكبرى فنانيها وترسل رسالة قيّمة لمعني الفن للعالم.. لقد كان ممثلاً عظيماً وكان مع آلان ديلون رموز السينما لدينا في جيلنا".

وكانت مراسم وداع وطنية أقيمت بعد ظهر يوم الخميس في مجمع ليزانفاليد في باريس للممثل جان بول بلموندو، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال في كلمة رثاء "نحب بلموندو لأنه كان يشبهنا، فكان الشرطي حيناً، والبلطجي حينا آخر، لكنه كان الرائع دائماً".

وبالإضافة إلى أفراد العائلة والأقارب والوزراء والسياسيين وشخصيات من عالم السينما والثقافة والرياضة، تمكن نحو ألف شخص من الدخول إلى باحة مجمع ليزانفاليد من دون دعوة مسبقة لكن مع تقديم تصريح صحي، وتولت شاشتان عملاقتان نقل المراسم عند باحة المجمع.

وأُخرج نعش الممثل بعد مراسم الوداع على وقع عزف أوركسترا الحرس الجمهوري الفرنسي مقطوعة "شي ماي"، وهي الموسيقى التصويرية الشهيرة التي وضعها إنيو موريكوني لفيلم "لو بروفيسيونال".

كما اجتمع أفراد عائلة جان بول بلموندو وأصدقاؤه وبينهم الممثلين آلان ديلون وجان دوجاردان، يوم الجمعة، في جنازة أقيمت بكنيسة سان جيرمان دي بريه في قلب باريس.

وخلال المراسم، صفق الحاضرون لديلون وهتفوا باسمه فيما كان مبتسماً وممسكاً عكازاً، حيث بات أخر الكبار الأحياء من الجيل السابق للسينما الفرنسية.

وتوفي الممثل الفرنسي الشهير جان بول بلموندو في منزله يوم الاثنين الماضي عن عمر ناهز 89 عاما.

ولد جان بول بلموندو في 9 أبريل 1933 بمدينة نويلي سور سين بفرنسا، حيث أصبح بطلا للملاكمة بسن 17 سنة، وفي عام 1960 قام بأداء دور ثانوي في أحد أفلام المنتج الفرنسي جان لوك غودار، ليصبح بعد ذلك نجما ساطعا في السينما الفرنسية.

وتنوعت أدواره بين السينما والمسرح وأفلام الكوميديا، وقدّم ثمانين فيلما، وتبقى الكثير من أدواره محفورة في الذاكرة السينمائية الفرنسية، وخاصة أفلام "أكشن" مثل "بورسالينو" و"المحترف"، ونال وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي ووسام فيلق الشرف الفرنسي.

وأُصيب بلموندو بجلطةٍ عام 2001 أوقفت مسيرته مؤقتًا قبل أن يقدم عام 2008 دور رجلٍ من ذوي الاحتياجات الخاصة في فيلم "رجل وكلبه".