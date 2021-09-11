ولد في مخيم لاجئين وطلب حرق جثمانه.. معلومات عن المخرج نصري حجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رحل عن عالمنا، اليوم السبت 11 سبتمبر، الكاتب والمخرج السينمائي الفلسطيني نصري حجاج عن عمر يناهز 70 عاما، في منزله في فيينا بعد صراع طويل مع المرض.

وإليك أبرز المعلومات عن نصري حجاج:

- ولد في خيمة عام 1951 ونشأ فيها وتعلم في مخيم عين الحلوة في لبنان لوالد لاجئ من قرية الناعمة ووالدة لبنانية.

- التحق بصفوف الثورة الفلسطينية، ثم أتم دراسته في بريطانيا، ليتم إبعاده عنها.

- هو مخرج فيلم "ظل الغياب" الذي تناول ثيمة الموت والمنفى للفلسطيني.

- هو أيضا مخرج فيلم "كما قال الشاعر" الذي وثق فيه لحياة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

- كتب في صحف في بريطانيا ولبنان والإمارات وفلسطين.

- أخرج عدة أفلام وثائقية، حاز بعضها على جوائز في مهرجانات دولية.

- نشرت له مجموعة قصص قصيرة في رام الله، وترجم بعضها إلى الإنجليزية.

- رحل عن عالمنا نصر حجاج اليوم السبت، وأعلنت زوجته الكاتبة عبير حيدر عن أنه سوف يتم حرق جثمان زوجها، مشيرة أن هذه رغبته، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "أنعي إليكم رحيل زوجي ووالد طفلتنا الحبيبة شام، المخرج والكاتب الفلسطيني نصري حجاج، هذا الصباح في منزله في فيينا بعد صراع طويل مع المرض، ونزولا عند رغبته، سوف يتم حرق جثمانه ونثر جزءا من رماده لاحقا في مخيم عين الحلوة وعند قبر والدته فاطمة في صيدا، وجزءا آخر في قريته الناعمة شمال فلسطين المحتلة، وجزءا في سوريا التي تضامن مع شعبها المظلوم حتى آخر نفس، وجزءا فوق تراب تونس حيث عاش سنين طويلة من عمره فيها، رحل بهدوء وسلام وطمأنينة مع كل الحب من قلبي وشام وابنه نهاوند ومن استطاع القدوم من عائلته، تُقبل التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الهاتفي.. مع الشكر والامتنان للجميع".