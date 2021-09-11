إسلام عودة يشارك في حكاية " عائلة جيجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك الفنان الشاب إسلام عودة في بطولة حكاية "عائلة جيجي" من مسلسل "وراء كل باب"

ويلعب إسلام عودة دور شقيق الفنانة نادين الذي يتورط في بعض الأعمال من خلال السوشيال ميديا تؤدي للقبض عليه وتتوالى الأحداث

وتبدأ قناة الحياة، اليوم في عرض حكاية جديدة بعنوان "عائلة جيجي" ضمن الموسم الثاني من حكايات مسلسل "وراء كل باب"، وانتهت المخرجة منال الصيفي من تصوير حلقات الحكاية بالكامل في عدد من الأماكن المتفرقة خلال الأيام الماضية استعدادا لعرضها على الشاشة وتقوم منال الصيفي حاليا بعمليات المونتاج والمكساج للعمل إضافة إلى وضع الموسيقى التصويرية على الأحداث

يعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة "الحياة"، والإعادة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وكذلك الساعة 12:00 ظهرا.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل برومو الحكاية والتي سيتم عرضها كثاني حكايات مسلسل “ورا كل باب” وذلك عقب انتهاء حكاية كدبة كبيرة الأربعاء الماضي والتي يقوم ببطولتها أحمد زاهر وهنادي مهنى.

وتتناول حكاية "عائلة جيجي" الحديث عن السوشيال ميديا ومخاطرها وما الذي يحدث في العالم الافتراضي والعمل مكون من 5 حلقات فقط يتم عرضها من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة الحياة.

مسلسل عائلة جيجى، بطولة الفنانة هدى الاتربى وإسلام جمال وليلى عز العرب ونادين وهند عبد الحليم وفنانون اخرون، المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج منال الصيفى.

مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، الثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" وبطولة فتحي عبد الوهاب، رشا مهدى.

وبدأت قناة “الحياة” بعرض القصة الأولى من الموسم الثاني من مسلسل “ورا كل باب” السبت الماضي وحمل العمل اسم “كدبه كبيرة” بطولة الفنان أحمد زاهر والفنانة هنادي مهنى و الحكاية مكونة من 5 حلقات عرضت خلال أسبوع على أن تدخل الحواديت الأخرى في جدول العرض خلال الأسابيع القادمة.