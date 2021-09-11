بعد إعلان زواجه من أصالة.. معلومات عن الشاعر والمخرج فائق حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت اليوم السبت، الإعلامية الكويتية مي العيدان، إن الفنانة السورية أصالة نصري تزوجت من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، حسب قولها.

ونشرت "مي" صورة تجمع أصالة وفائق عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "زواج الفنانة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج للمرة الرابعة".

وإليك أبرز المعلومات عن فائق حسن:

- فائق حسن هو شاعر ومخرج عراقي.

- هو مدير أعمال الفنان ماجد المهندس.

- يقيم في المملكة العربية السعودية.

- من بين الأغاني التي قدّم فائق حسن كلماتها لماجد المهندس، أغنية "الكويت" من ألحان محمد أبو بدلة، وتوزيع هشام السكران، وأيضا أغاني: "واحشني موت - أنا حنيت - انسى - انجنيت" وغيرها.

- أخر ما نشره على "تويتر"، صورة مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وعلّق: "كل عام وأنت بألف خير يا حبيبنا يا بو ناصر.. ربي يحفظك ويديمك ويخليك لنا ولا يحرمنا طيبك".

- وذكر تقرير نشرته "العربية" عن ماجد المهندس في أكتوبر 2016، أنه "لعل من الإنصاف عند الحديث عن المهندس التطرق إلى مدير أعماله فائق حسن، حيث لا نستطيع أن نذكر صفته الوظيفية ثم نتوقف، فهو إضافة إلى كونه مدير أعمال، في الأساس شاعر غنائي وصاحب رؤية فنية ناضجة، وعند الحديث عن النماذج الناجحة من مديري أعمال يجب أن نضع فائق على رأس القائمة، في المقابل نجد أن هناك فنانين كان مديرو أعمالهم سبباً في تراجع حضورهم على المستوى الفني والإعلامي لضعف تأهيلهم وافتقادهم للكاريزما، ويكفي أن فائق كانت له بصمته على مجموعة من أجمل أغنيات المهندس".