حرق جثمانه.. زوجة نصري حجاج تكشف عن وصيته الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحل عن عالمنا، اليوم السبت 11 سبتمبر، الكاتب والمخرج السينمائي الفلسطيني نصري حجاج عن عمر ناهز الـ 70 عاما.

وأعلنت الكاتبة عبير حيدر عن أنه سوف يتم حرق جثمان زوجها، مشيرة أن هذه رغبته.

ونشرت عبير صورة زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "أنعي إليكم رحيل زوجي ووالد طفلتنا الحبيبة شام، المخرج والكاتب الفلسطيني نصري حجاج هذا الصباح في منزله في فيينا بعد صراع طويل مع المرض".

أضافت: "نزولا عند رغبته، سوف يتم حرق جثمانه ونثر جزءا من رماده لاحقا في مخيم عين الحلوة وعند قبر والدته فاطمة في صيدا، وجزءا آخر في قريته الناعمة شمال فلسطين المحتلة، وجزءا في سوريا التي تضامن مع شعبها المظلوم حتى آخر نفس، وجزءا فوق تراب تونس حيث عاش سنين طويلة من عمره فيها".

تابعت: "رحل بهدوء وسلام وطمأنينة مع كل الحب من قلبي وشام وابنه نهاوند ومن استطاع القدوم من عائلته، تُقبل التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الهاتفي.. مع الشكر والامتنان للجميع".

نصري حجاج هو مخرج فيلم "ظل الغياب" الذي تناول موضوع الموت والمنفى للفلسطيني، وفيلم "كما قال الشاعر" الذي وثق فيه لحياة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.