مي العيدان: زواج أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الإعلامية الكويتية مي العيدان، إن الفنانة السورية أصالة نصري تزوجت من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، حسب قولها.

ونشرت "مي" صورة مجمعة في إطار واحد تجمع أصالة وفائق، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "زواج الفنانة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج للمرة الرابعة".

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت في يناير 2020 طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عاما من زواجهما، ولديهما توأم هما "علي" و"آدم".