وفاة المخرج نصري حجاج عن عمر ناهز الـ 70 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل عن عالمنا، اليوم السبت 11 سبتمبر، الكاتب والمخرج السينمائي الفلسطيني نصري حجاج عن عمر ناهز الـ 70 عاما.

المخرج الراحل من مواليد مخيم عين الحلوة عام 1951، لوالد لاجئ من قرية الناعمة ووالدة لبنانية.

والتحق بصفوف الثورة الفلسطينية، ثم سافر إلى لندن وأتم دراسته في بريطانيا، ليتم إبعاده عنها.

نصري حجاج هو مخرج فيلم "ظل الغياب" الذي تناول موضوع الموت والمنفى للفلسطيني، وفيلم "كما قال الشاعر" الذي وثق فيه لحياة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

وكتب نصري حجاج في العديد من الصحف في بريطانيا ولبنان والإمارات وفلسطين، وأخرج عدة أفلام وثائقية، حاز بعضها على جوائز في مهرجانات دولية، كما نشرت له مجموعة قصص قصيرة في رام الله، وترجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية.