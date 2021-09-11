فريدة سيف النصر: "كأنهم بيعايروني بـ(مين فينا الحرامي).. ومعملتش المذنبون ولا المغتصبون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن تاريخ ميلادها الحقيقي، ردًا على المواقع الاليكترونية التي تحتفل به في 10 سبتمبر من كل عام، مؤكدة أن عيد ميلادها في شهر مايو.

وكتبت فريدة منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا اسمي فريدة جلال سيف النصر على اسم جدتي.. أنا اتولدت في مستشفي العجوزة.. أنا مدرستي ابتدائي النهضة الخاصة.. إعدادي ثانوي القومية.. كلهم في العجوزة.. بعد كده فنون جميلة الزمالك.. كان سابقني كل من حسين الإمام، معالي زايد، صلاح عناني وكتير أنا دخلت إعدادي وهما آخر سنة".

وأضافت: "أنا تزوجت وأنجبت ابن وحيد محمد. حاليا عندي حفيدتين لارا 5 وتاليا 3، بنات ابني محمد وزوجته منة.. أعيش ببساطة وطبيعية والفن بالنسبة لي بدايته مكتوبة عند ربنا مسابقة جمال الصيف وغلاف لوجه جديد لمجلة السينما والناس للدكتور عبدالمنعم سعد وكنت لسه 16 بس اتفرجوا على فيلم الضحايا".

وتابعت فريدة "لجنة التحكيم كانت فريد شوقي، سمير صبري، حسين فهمي صفية العمري، نيللي، جورج سيدهم، عاطف سالم، وصحافيين كتير كبار وكانت الجوائز عقود عمل وجورج خدوني بطلة مسرح على طول".

واستكملت منشورها قائلة "للنهاردة من أكتر من تلاتين سنة كأنهم بيعايروني بفيلم (مين فينا الحرامي) كنت بطلة قصة مع عادل إمام. (نقفش في الفراخ) ده إيفيه عايش للنهاردة وكأنهم مسكولي زلة عايشة معاهم كل السنين دي حتى عيال الجيل الجديد، طيب حلو انا ماتنسيش (لطيفة) ..مين بقي المركز معايا الله اعلم.. يعني أنا معملتش المذنبون ولا المغتصبون لكن هو كده".

وأكملت "زهقت، وأنا ما اسميش سوسن إلا لو عايزين بدل مايشوفوا فريدة تبقى سوسن ههههههه واضح لأصحاب البصيرة، ولا أنا مواليد 10 سبتمبر 61. .ولا عمري شفت حدائق القبة ويشرفني أكون منها لكن أنا مواليد العجوزة.. ودي حكاية تانية دي ست غنية قريبة الخديوي والحي ده للراقيين الهانم العجوزه، هابقة أحكي لكم عليها، وأنا لا عملت تجميل وده شعري يا صحافة ويا لذاذ اللي كاتمين في قلبهم ياامااااه، ويشرفني أسئلة جمهوري العشري حبايبي في الله فقط اللي بيحبوني العمر ده كله رغم قلة أعمالي يا رب يخليكم وبس".

واختتمت: "دي الحقيقة على مصغر مختصر وعلشان نقفل الموضوع اتفضلوا نخلص بقى، وما اسمعش صوتكم تاني اسألونا بدل التأليف.. بالحق أبويا صعايدة وأمي اسكندرية".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر، كان مسلسل "موسى" أمام الفنان محمد رمضان.