سيرين عبد النور تتحدث عن “أشخاص في عالمنا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2021 6:38 مساءً

غرّدت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور على حسابها عبر “تويتر”، وقالت: “بعض الأشخاص في عالمِنا يُعانون شَكلاً مِنْ أشكال إنفصام الشخصية، يَقولون أشياء رائِعة ويَفعلون أشياء مُروعة”.

في المقابل، استذكرت سيرين تصوير مسلسل “دور العمر” ناشرة فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه سيرين من كواليس تصوير المسلسل تحت إدارة المخرج اللبناني سعيد الماروق الذي صورها وهي تأكل ساندويش وعلقت على الفيديو بطريقة ساخرة.

يشار إلى أن العمل من تأليف ناصر فقيه، إخراج سعيد الماروق، ومن بطولة سيرين عبد النور، عادل كرم، طلال الجردي، يارا فارس، جان دكاش، علي الخليل، ريموند عازار، نوال كامل، وبمشاركة غبريال يمين، أنطوان بلبان، فؤاد يمين، سعيد سرحان، ميرنا مكرزل وغيرهم.