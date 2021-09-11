إطلالات هيفاء وهبي تضجّ مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

ضجّت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها الرائعة في الفترة الأخيرة إذ لاقت اصداءً كبيرة.

ونشرت وهبي أمس مجموعة من الصورة على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي بتنورة ضيقة مزينة بالورود و”بادي” بنقشة التايغر.

وبدت هيفاء متألقة بإطلالتها، كما بدت سابقاً مليئة بالأنوثة بفستان مليئ بالألوان من rixo مع صاندال باللون الأزرق من “ذا أتيكو”.

وسبق تلك الإطلالتين، إطلالة بفستان أسود أنيق من ماركة بيانكا سارة، وصاندال من جيانفيتو روسي.

إطلالات هيفا خلال تواجدها في مصر حالياً بعد الحفل الذي أحيته في الساحل الشمالي محط الأنظار، حيث أنها تختار إطلالات عصرية وتصج أنوثة وجمال وتميّز.