شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وبن أفليك يغادران فينيسيا قبل ختام المهرجان .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت النجمة العالمية جينفر لوبيز وهي تغادر فينيسيا برفقة حبيبها النجم بن أفليك بعدما حضر الثنانئ فعاليات المهرجان أمس الجمعة، وتبادلا القبلات اثناء المغادرة، حيث قررا الذهاب قبل حفل الختام اليوم لارتباط جي لو بأعمال أخري.

يعتبر الحدث الأهم في وسائل الإعلام العالمية وهو أول ظهور رسمي للنجمة العالمية جينيفر لوبيز برفقة حبيبها بن أفليك منذ عودتها، حيث حضرت لوبيز لمساندة لبن في العرض الأول لفيلمه مع النجم مات ديمون خلال فعاليات المهرجان.

وبدت جينفر الأكثر تألقًا خلال المهرجان حيث تصدر حضورها عنوان المواقع وارتدت جي لو فستان أبيض بسيط جاذبيته تعود لبساطته وأكملت الإطلالة بحقيبة يد فضية وحذاء من نفس اللون وتركت شعرها الأشقر منسدل علي كتفها.

وكان قد وصل النجمان جينيفر لوبيز وبن أفليك إلى فينسيا، الخميس الماضي الي فينسيا وبدت لوبيز البالغة من العمر 52 عامًا، رائعة بفستان من الدانتيل الأبيض.