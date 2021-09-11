شكرا لقرائتكم خبر عن الحب والعيلة والسكن.. هانى عادل يغازل زوجته برسالة رومانسية فى عيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الفنان هاني عادل، دائمًا على إظهار المشاعر الرومانسية التي تحيط علاقته بزوجته، منذ أن كشف عن جلسة تصوير زفافهما على شاطئ البحر، فى أبريل الماضى، واليوم أظهر هانى عادل، المزيد من الرومانسية التى تتوج علاقته بزوجته، حيث احتفل بعيد ميلادها بصورة تجمعها، والتى نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وقال فى تعليقه عليها، "إنسانة كل الكائنات بتحبها بساطتها وحقيقتها تخطف وتخليك تستغرب انت ليه مشوفتهاش من زمان".



زفاف هاني عادل وزوجته

وأضاف هاني عادل، فى رسالته لزوجته: "عدى علينا شهور يمكن مش كتير بس علمتني حاجات كتير أوى، ولسه بشوف معاها حاجات جديدة وبشكل جديد.. في عيد ميلادك يا دايموند القلب أكتر حاجة بتمنهالك وتستحقيها هى السعادة.. ربنا يفرح قلبك ويسعدك ويحققلك كل الحلو.. أنتي الحب والعيلة والسكن.. كل سنة وانتي طيبة".



هاني عادل وزوجته



هاني عادل

وفي سياق آخر يظهر الفنان هانى عادل، فى دور طليق النجمة هند صبرى خلال حلقات مسلسل "البحث عن علا"، والمقرر أن يعرض قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث يواصل مخرج العمل على مونتاج ومكساج الحلقات استعدادًا للعرض.

ويرصد العمل من خلال شخصية علا عبد الصبور التى تجسدها عند صبرى التغييرات الاجتماعية التى طرأت عليها فى الـ10 سنوات الأخيرة.

ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

مسلسل "البحث عن علا" بطوله هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.