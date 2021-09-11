شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة تبدأ مبكرًا.. منى زكى وأمير كرارة ويسرا أبرز تعاقدات رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المنافسة تبدأ مبكرًا للسباق الرمضانى المقبل لعام 2022، حيث بدأ صناع المسلسلات التحضيرات الأولية وحجز أماكنهم بشكل مبدئى حاليًا وحجز بعض الأعمال الجديدة مكانها على خريطة رمضان المقبل، وفى مقدمة هذه الأعمال، مسلسلات الأجزاء، والتى تم التنويه عنها فى نهاية رمضان الماضى، ومسلسلات جديدة لنجوم ونجمات كبار وعلى رأسهم النجمة منى زكى والنجمة يسرا.

منى زكى تعاقدت على مسلسل جديد من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، وتواصل الجهة المنتجة للعمل التعاقد مع الأبطال لتحديد موعد نهائى لانطلاق التصوير الفترة المقبلة بعد انتهاء منى زكى من تصوير مشاهدها فى فيلم "الحواهرجى" مع النجم محمد هنيدى.

ويعد هذا المسلسل التعاون الأول بين مريم نعوم ومنى زكى بعد النجاح الذى حققته خلال الفترة الماضية من قبل الأعمال الفنية التي قدمتها، وكان آخرها الجزء الثاني من مسلسل "لية لأ" الذي قامت ببطولته منة شلبي وأحمد حاتم.

ويشهد الموسم الرمضانى المقبل عودة مسلسل "الكبير اوى" بعد غياب 6 أعوام تقريبا، حيث تعاقد الفنان احمد مكى على تقديم جزء سادس من المسلسل ليعود مكى للاعمال الكوميدية، وهى المفضلة بالنسبة له، بعد ان قام بتغيير جلده رمضان الماضى.

وشارك مكى فى بطولة الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" أمام الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وحقق نجاحا كبيرا، وأطلق عليه جمهوره " فان ديزل المصرى" لوجود شبه كبير بينه وبين نجم هوليوود.

بينما النجمة يسرا تعاقدت على المشاركة فى السباق الرمضانى المقبل لعام 2022 بعد النجاح الذى حققته فى مسلسل "حرب أهلية" وتتولى كتابته المؤلفة هالة خليل، ومن المقرر بدء تحصيره الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن النجوم المشاركين بجوار يسرا فى البطولة لتحديد موعد بدء التصوير فى أقرب وقت.

أما النجم أمير كرارة تعاقد مع شركة سينرجى لتقديم مسلسل فى السباق الرمضانى المقبل، يتولى إخراجه المخرج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ويتكتم صناعه على تفاصيله حتى الأن، ومقرر البدء فى تحضيراته الفترة المقبلة، بعد الوقوف على التفاصيل النهائية للعمل.