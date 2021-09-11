“واتساب” تقدم نسخاً احتياطية مشفرة في السحابة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت منصة واتساب إنها تمنح مستخدميها البالغ عددهم ملياري مستخدم خيار تشفير النسخ الاحتياطية للمحادثات على السحابة.

واتخذت المنصة هذه الخطوة لإغلاق إحدى الطرق الصعبة التي يمكن من خلالها اختراق الاتصال الخاص بين الأفراد عبر التطبيق.

وتحتوي الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك على محادثات مشفرة من طرف إلى طرف بين المستخدمين لأكثر من عقد. ولكن لم يكن لدى المستخدمين أي خيار سوى تخزين النسخة الاحتياطية للدردشة عبر السحابة بتنسيق غير مشفر.

ويعد استغلال النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب غير المشفرة عبر خوادم جوجل وآبل إحدى الطرق المعروفة على نطاق واسع التي سمحت لوكالات تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم بالوصول إلى محادثات الأفراد المشتبه بهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، في تدوينة الإعلان عن الميزة الجديدة: واتساب هي أول خدمة مراسلة عالمية على هذا النطاق تقدم رسائل ونسخ احتياطي مشفرة من طرف إلى طرف.

وأضاف: مثل الوصول إلى هنا تحديًا تقنيًا صعبًا. وتطلب إطارًا جديدًا للتخزين الأساسي والتخزين السحابي عبر أنظمة التشغيل.

وقالت الشركة إنها ابتكرت نظامًا لتمكين مستخدميها عبر أندرويد و iOS من قفل النسخ الاحتياطية للمحادثات باستخدام مفاتيح التشفير.

واتساب تقدم نسخ احتياطية مشفرة في السحابة

توضح المنصة أنها توفر للمستخدمين طريقتين لتشفير النسخ الاحتياطية السحابية، والميزة اختيارية.

وسيرى مستخدمو المنصة في الأسابيع المقبلة خيارًا لإنشاء مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا لقفل النسخ الاحتياطية للمحادثات في السحابة.

ويمكن للمستخدمين تخزين مفتاح التشفير في وضع عدم الاتصال أو في مدير كلمات المرور من اختيارهم، أو يمكنهم إنشاء كلمة مرور تدعم مفتاح التشفير الخاص بهم في خزنة المفاتيح الاحتياطية المستندة إلى السحابة التي طورتها الشركة.

ولا يمكن استخدام مفتاح التشفير المخزن في السحاب دون كلمة مرور المستخدم، التي لا تعرفها الشركة.

وقالت واتساب: نحن نعلم أن البعض يفضل مفتاح التشفير المكون من 64 رقمًا بينما يريد الآخرون شيئًا يمكنهم تذكره بسهولة. لذلك نقوم بتضمين كلا الخيارين.

وبمجرد إنشاء نسخة احتياطية مشفرة، يتم حذف النسخ السابقة من النسخ الاحتياطية. ويحدث هذا تلقائيًا، وليس هناك أي إجراء يتعين على المستخدم اتخاذه.

ويعتبر التحرك لإدخال هذه الطبقة المضافة من الخصوصية أمرًا مهمًا وقد يكون له آثار بعيدة المدى. ويظل التشفير من طرف إلى طرف موضوعًا شائكًا للمناقشة حيث تواصل الحكومات الضغط من أجل الأبواب الخلفية.

وبحسب ما ورد تم الضغط على آبل لعدم إضافة تشفير إلى نسخ آيكلاود الاحتياطية بعد شكوى مكتب التحقيقات الفيدرالي. وبينما عرضت جوجل للمستخدمين القدرة على تشفير بياناتهم المخزنة في Google Drive، يزعم أن الشركة لم تخبر الحكومات قبل طرح الميزة.

وقالت واتساب: تعتبر رسائل الأشخاص شخصية للغاية. ونظرًا لأننا نعيش المزيد من حياتنا عبر الإنترنت، نعتقد أنه يجب على الشركات تعزيز الأمان الذي توفره لمستخدميها. نوفر لمستخدمينا عبر هذه الميزة خيار إضافة طبقة الأمان الإضافية هذه لنسخهم الاحتياطية إذا رغبوا في ذلك.