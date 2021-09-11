أنجين أكيوريك شاهداً على زواج بطلي “زهرة الثالوث”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الممثل التركي أحمد تانسو تاشانلار وزميلته الممثلة اويا اونستاسي بزواجهما، بحضور عدد من زملائهما النجوم الأتراك، وعلى رأسهم الممثل أنجين أكيوريك، الذي تربطه بتاشانلار صداقة منذ مشاركته في مسلسل “العشق الأسود”.

وكان شاهداً على عقد القران، وانتشرت مقاطع فيديو من حفل لانجين أكيوريك، وهو يشارك في الرقص.

كذلك حضر الحفل الممثل تويغا أشكلي، الذي كان هو الآخر شاهداً، وغنّى خلال الحفل.

أحمد وأويا ارتبطا بعلاقة حبّ لسنوات عدّة، وانفصلا خلالها لفترة، ثمّ عادا وقرّرا الزواج أخيراً.