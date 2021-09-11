محمد قيس أمام تحدٍ جديد.. هل ينجح؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: بعد تميّزه في تقديم البرامج التلفزيونية والنجاح الذي حققه في هذا المجال، يستعد الإعلامي اللبناني محمد قيس لتجربة تلفزيونية مختلفة، إذ يخوض أوّل بطولة له في مسلسل درامي يحمل اسم “حكايتي” من المقرر عرضه قريبًا على شاشة “تلفزيون الجديد”.

محمد الذي تميّز بأسلوبه العفوي في تقديم البرامج التلفزيونية، وكان له بصمة خاصة في برامج الألعاب والمسابقات والحوارات الفنية، يقف اليوم أمام تحدٍّ جديد في مجال التمثيل.

وعن دخوله مجال التمثيل يقول محمد قيس في تصريحات خاصة لـ”بتجرد” أنه تريّث كثيرًا قبل أن يتّخذ قراره بخوض هذه التجربة الجديدة، ويؤكد أنه خضع في الفترة الماضية لتدريبات مكثفة مع مدربين في التمثيل بين لبنان والإمارات، رغبةً منه في أن تكون خطواته التمثيلية مدروسة وصحيحة.

أمّا عن مسلسل “حكايتي”، كتابة فيفيان انطونيوس واخراج جورج روكز وإنتاج “مروى غروب” لصاحبها المُنتج مروان حداد، يقول “قيس” أنه يلعب في المسلسل دور “رائد”، وهو شخصية مركبة لديه مشاكله وخوفه وتطلعاته نحو المستقبل.

الجدير ذكره أن شركة “مروى جروب” تستمر بتصوير “حكايتي”، إذ لا زال أمامها خمسة أيام فقط وتنهتي من المسلسل الذي تم في عدة مناطق لبنانية منها “الجية”، “جبيل”، “جسر الباشا”، “الحازمية”.

ومسلسل “حكايتي”، مؤلف من 60 ويشارك فيه نخبة من الممثلين إلى جانب محمد قيس نذكر منهم ماريتا الحلاني، جيهان خمّاس، فيفيان أنطونيوس، نغم أبو شديد، أسعد رشدان، وجيه صقر، أنور نور، جو صادر، ميراي بانوسيان، حسن حمدان، هشام ابو سليمان، رينيه غوش، نتالي حموي، سليم حلال، وجين قنصل.