“كيف تحمّلت كل هذا”.. زينة تستعين بانتصارها على أحمد عز وتوجّه رسالة لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة زينة عن تأثرها بكل ما مرّت به جراء أزمتها الشهيرة مع الفنان أحمد عز، ونشرت مقطع فيديو مؤثراً لها خلال لقاء سابق معها تحدثت خلاله عن معاناتها بعد مرورها بمشاكل عصيبة خاصة بعد أزمتها مع طليقها وحضانة ابنيها التوأمين.

ووجّهت رسالة تفاؤل وأمل للجمهور خلال الفيديو، مشيرة إلى أنّها أصبحت أقوى رغم الصعوبات التي تعرّضت إليها.

وكتبت على الفيديو الذي نشرته عبر “إنستغرام”: “بصراحة أقف عاجزةً أمام هذا الفيديو، وأقول مَن هذه؟!، وكيف تحملت وكم صبرت… تعلّموا الصبر حتى لو على الظلم… وصدقوني ربنا كريم واسمه العدل… حتى الوجع سوف يُنسى”.

وتابعت: “أشعر بأنني أشاهد واحدة تقطع قلبي ولكن لا أعرفها… نسيتها بكل وجعها… ربنا حنيّن جداً علينا، حبكم لي كان سنداً كبيراً بعد ربنا ودعواتكم، تعلّموا الصبر والرضا… أنا اليوم أقوى، أنا اليوم أفضل، أنا اليوم سعيدة… أنا كل يوم أقدّر نعم الله أكثر… ألف حمد لك يا رب”.

وظهرت الفنانة المصرية خلال الفيديو وهي تشكو حالها برسالة مؤثرة وكانت تبكي قائلة: “لو تعرف كيف تعبت… كان تأتي عليّ أوقات وحياة ربنا أخاف أنام ولا أقوم من كثرة الزعل”.

ويُذكر أنّ آخر أعمالها كان مسلسل “كله بالحب”، الذي شاركت من خلاله في الماراثون الرمضاني المنقضي، وشارك فيه أحمد السعدني، صابرين، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور، ريم البارودي، وسامر المصري، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.