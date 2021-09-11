قبل عرضها.. يسرا اللوزي تروّج لحكاية “بالورقة والقلم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة يسرا اللوزي، عن موعد عرض حكاية “بالورقة والقلم”، وهي ثانية حكايات الجزء الثاني من مسلسل “إلا أنا”، الذي يشاركها بطولته عدد كبير من النجوم.

ونشرت البوستر الدعائي للمسلسل، عبر “إنستغرام”، وعلّقت قائلة: “الحكاية الثانية في مسلسل “إلا أنا” الموسم الثاني بالورقة والقلم، ابتداءً من السبت 18 أيلول (سبتمبر) على DMC وDMC دراما، وعلى منصة WATCHIT”.

وحكاية بالورقة والقلم، من بطولة يسرا اللوزي، نور محمود، حسام الجندي، علي الطيب، عماد رشاد، لاشينة لاشين، عبدالله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، وياسر الرفاعي، من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد بكير.

فيما تستعد اللوزي لعرض فيلمها الجديد “العنكبوت” مع أحمد السقا وظافر العابدين، حيث تقوم بدور فتاة تدعى داليا، في ظل صراعات بين البطلين.