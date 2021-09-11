شكرا لقرائتكم خبر عن خايف من الحسد.. أحمد الفيشاوى يتغزل فى زوجته برسالة ويعلق: يارب منتخانقش النهاردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزل الفنان أحمد الفيشاوى، فى زوجته نادية كامل، برسالة رومانسية، حيث نشر صورًا لهما معًا عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "نادية أنا حبيتك من أول نظرة أه.. بس كل يوم بحبك فيه أكتر.. انتى طيبة وجدعة ومخلصة جدًا، ربنا يخليكي ليا.. ويا رب ميحصلش بينا خناقة النهارده مثلًا، وكمان انتى أحلى واحدة شافتها عنيا".

ونالت رسالة الغزل التى وجهها أحمد الفيشاوى إلى زوجته نادية كامل، إعجاب عدد كبير من متابعيه وجمهوره وأصدقائه الذين حرصوا على دعمهم والتعبير عن إعجابهم بحالة الحب والاحترام التى تجمعهما، كما عبر البعض عن إعجابهم بتقدير الفيشاوى لزوجته.



احمد الفيشاوى وزوجته

يأتى هذا فيما طرحت الشركة المنتجة لفيلم "30 مارس"، الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوى، العمل في جميع دورالعرض المصرية والدول العربية، وهوالعمل الذي جمع العديد من النجوم لأول مرة في فيلم يتناول الهلاوس ومزجها بالواقع.



ندى كامل



احمد الفيشاوى وزوجته ندى كامل

وقال الفنان أحمد الفيشاوي بطل الفيلم في بيان - فى وقت سابق - "30 مارس بالنسبة لي تجربة مختلفة، فتقديم الشخصيات ذات الصراع النفسي دائمًا ما تمثّل لي تحديُا قويًا أحب أن أخوضه، وأيضًا التعاون مع كل هؤلاء النجوم في تجربتي الأولى مع شركة دانا هو أمر لا يتكرر مرتين، أتمنى أن يُعجب الجمهور بالفيلم ويستمتعوا بكل لحظة مجهود بذلناها من أجلهم".

ويتتبع فيلم 30 مارس رحلة "علي" الهارب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا، فيبدأ في جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامي وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه يتورّط في قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، تجعله على حافة الجنون أو القتل.

يجمع فيلم 30 مارس العديد من النجوم ومن بينهم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الشركة، الفيلم من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.